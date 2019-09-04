Подтверждено предсказание Максвелла, сделанное 160 лет назад

Теории известного шотландского ученого Джеймса Клерка Максвелла помогли современным исследователям совершить выдающееся открытие. Они обнаружили ранее неизвестный тип световых волн, а их исследование было основано на новаторской работе XIX века.

Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society A, а коротко о ней рассказывается на сайте Эдинбургского университета. В основу исследования легло предсказание, сделанное Максвеллом около 160 лет назад.

Известный математик и физик разработал тогда важные уравнения. В наше время они помогли ученым проанализировать, как свет, путешествующий в виде волн, взаимодействует с некоторыми природными и искусственными кристаллами.

В результате были обнаружены явления, названные волнами Дьяконова-Фойгта - по фамилиям двух ведущих авторов работы. Команда под их руководством установила, что эти волны возникают в определенной области, известной как интерфейс.

Иными словами, это граница между двумя объектами. Ученые определили, что открытые волны могут быть получены только с использованием определенных типов кристаллов. Оптические свойства последних зависят от направления, в котором свет проходит через них.

Эти волны обладают уникальными свойствами. В частности, они удаляются от интерфейса в результате процесса, названного в исследовании распадом.

Причем распространяются они только в одном направлении. Другие типы так называемых поверхностных волн затухают быстрее и распространяются в разных направлениях.

Авторы работы отмечают, что их открытие может принести большую пользу самым разным сферам. Например, волны Дьяконова-Фойгта можно применить для улучшения работы биосенсоров - приборов, используемых для анализа крови.

Также их можно использовать для повышения эффективности передачи данных по оптоволоконным сетям.