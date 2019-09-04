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Названы дата и место похорон актрисы Зинаиды Славиной

Новости
    04.09.2019, 14:26
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Похороны Народной артисткой РСФСР Зинаиды Славиной, скончавшейся во вторник на восьмидесятом году жизни, пройдут 6 сентября на Николо-Архангельском кладбище Москвы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра "Содружество актеров Таганки".

"Супруг Зинаиды Анатольевны сообщил, что выбрано Николо-Архангельское кладбище. Похороны состоятся в тот же день, что и прощание", - уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что прощание с Зинаидой Анатольевной начнется в 13:00 на сцене театра.

Зинаида Славина родилась 6 апреля 1940 года в Петергофе. В 1964-м окончила театральное училище имени Щукина. Экранный дебют - "Високосный год" 1961-го.

Далее - фильмы "Дорога к морю", "Происшествие, которого никто не заметил", "Сергей Лазо", "О друзьях-товарищах", "Егор Булычев и другие", "Мартин Иден", "Юность Петра", "Нос", "Иван да Марья". Звание Народной артистки РСФСР было присвоено Славиной в 1986 году.

Отметим, что именно Зинаиде Славиной посвящена песня Владимира Высоцкого "Диалог у телевизора".

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