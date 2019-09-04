В День Москвы будет установлен рекорд по хождению между небоскребами

7 и 8 сентября на День города будет установлен мировой рекорд по хайлайну или хождению по стропе между небоскребами. Об этом сообщает оргкомитет соревнований.

Канат будет натянут на высоте 354 метра между южной башней комплекса "Око" и небоскреба Neva Towers. К слову, между ними расстояние составляет 245 метров. Покорять высоту будут семь спортсменов из России, Германии, Франции и Канады, причем среди них трехкратный мировой рекордсмен Фриди Кюне, рекордсмены Натан Полан и Миа Нобле.

Предполагается, что будет установлен мировой рекорд, так как действующий рекорд, согласно данным "Книги рекордов Гиннеса", на 100 метров ниже. Для фиксации нового рекорда представитель сборника рекордов прибудет в столицу.

Зрителям предлагают взять с собой бинокли или смотреть за участниками шоу со смотровых площадок "Выше только любовь", "На свежем воздухе".

Шоу пройдет с 11.00 до 16.00.