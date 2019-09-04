В Москве и области объявлен "желтый" уровень погодной опасности

В столичном регионе введен "желтый" уровень опасности из-за дождя с вечера среды до четверга. Это следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра РФ.

"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении ведомства.

Период действия предупреждения в столице - с 21:00 4 сентября по 21:00 5 сентября, по области - с 15:00 4 сентября до 18:00 5 сентября.

Ранее синоптики предупреждали о приближении атмосферного фронта к Москве к середине этой недели. Он принесет кратковременные осадки и незначительное понижение температуры. Однако похолодание не задержится надолго в столице, и уже к концу недели погода заметно улучшится.