На руднике в Забайкалье погиб шахтер

На руднике №8 Приаргунского производственного горно-химического объединения произошло отслоение пласта руды. Отвалившийся кусок горной породы упал на 37-летнего шахтера. Травма оказалась смертельной, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Пока известно только, что обрушение руды произошло из-за подвижки горного массива. Обстоятельства трагедии установит комиссия.

Погибший был горнорабочим очистного забоя. О нем отзывались как об одном из лучших работников подземной группы.

Семье шахтера окажут помощь.