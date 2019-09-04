Пьяный хабаровчанин выстрелил в игравших во дворе детей

В Индустриальном районе Хабаровска 52-летний мужчина выстрелил из пневматической винтовки в детей, игравших во дворе. В результате была ранена шестилетняя девочка.

Медики оказали малышке помощь, и сейчас ее жизнь вне опасности.

В отношении стрелка завели уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30 и пункты "а, в, е, и" части 2 статьи 105 УК РФ). Сейчас он задержан, решается вопрос о его заключении под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК по Хабаровскому краю.

Как выяснили следователи, в момент инцидента мужчина был пьян. Его квартира расположена на первом этаже, и шумевшие под окном дети его раздражали. Поэтому он решил выстрелить в их сторону.

Ведется расследование. Выясняются подробности инцидента.