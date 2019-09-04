В Чите собрались эксперты в сфере территориального брендинга

В Чите 4 сентября открылся экспертный форум "Территориальный брендинг как инструмент развития региона". Он проводится в рамках реализации проекта формирования программы развития Забайкальского края "Точки роста".

Это событие привлекло федеральных экспертов в сфере территориального брендинга. Среди них директор агентства InMar Relations, специалист по стратегическому маркетингу и брендингу Владимир Косых, эксперт по сельскохозяйственным и пищевым брендам Дмитрий Остроушко, член общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Геннадий Шаталов.

Участники форума работают в трех три секция: "Экономика и малый бизнес, архитектура бренда для развития бизнеса и предпринимательства", "Сельское хозяйство и фермерство, значение брендов для продвижения сельскохозяйственной продукции", "Туризм, религия и культура, брендинг туристических проектов". Результатом их работы станут предложения по созданию, развитию и продвижению брендов Забайкалья.

Одной из самых посещаемых площадок оказалась секция, посвященная сельскому хозяйству. Ее эксперт Дмитрий Остроушко уверен, что в регионе много точек роста в этой среде.

- Хотелось бы, чтобы люди ушли с пониманием того, как продвигать товары сельского хозяйства. Опыт других регионов показывает, что даже начиная с нуля, можно добиться серьезного прогресса и хороших результатов, главное задать направление, - отметил он.