По 15 сентября включительно жители Нижегородской области смогут выбрать проекты, реализация которых будет профинансирована из регионального бюджета в 2020 году.

Первый в Нижнем Новгороде памп-трек власти сделали "без спроса", а по дальнейшему благоустройству властям придется советоваться с земляками. Фото: Алексей Манянин

Выбор достаточно широк: на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" выложена информация о более чем двух сотнях проектов, предложенных к внедрению в жизнь органами местного самоуправления (МСУ). Для их реализации потребовалось бы 1,9 миллиарда рублей, но правительство региона выделяет только 900 миллионов. На что их потратить, как раз и должны решить сами жители. Эта сумма делится по муниципалитетам в зависимости от численности населения.

Например, в Нижнем Новгороде выбирать придется из "Реконструкции площади Горького" (75 миллионов рублей), "Устройства фонтанов на бульваре вдоль проспекта Гагарина" (12,5), "Установкой детских площадок в Сормове" (3), "Ремонта памятников, посвященных Великой Отечественной войне" (4,5), "Ликвидации канализационных стоков в реки Ржавка и Борзовка" (80), "Строительством центра детского развития и поддержки инициатив населения в поселке Сахарный Дол" (30), "Ремонтом Центра детского творчества в Ленинском районе" (70), "Очисткой Светлоярского озера" (12), "Монументом автозаводцам, погибшим в локальных войнах и конфликтах" (9,9), "Строительством спортивной площадки в Автозаводском районе" (3,3) и "Ремонтом памятных мест в сквере Славы в Автозаводском районе" (6,3). Эти пожелания органов МСУ потянули на 306,5 миллиона рублей. А жители приволжской столицы определят самые нужные, при этом должны уложиться в 100 миллионов.

- Наш проект - это новая практика инициативного бюджетирования, - говорит министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима. - Аналогов ему, как по объему распределяемых средств, так и по возможному охвату населения пока у нас в стране нет. Проект предполагает использование только бюджетных средств (не требуется софинасирование со стороны граждан и спонсоров) и позволит участвовать в нем значительному числу жителей.

Результаты голосования покажут, насколько мнения населения и местных властей совпадают

Безусловно, проект, реализация которого напрямую зависит от мнения граждан, не должен осуществляться без общественного контроля. На сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" информация будет размещаться в оперативном режиме, жители смогут отслеживать ход реализации проекта, а также направлять свои вопросы по этой теме с помощью сервиса обратной связи.

Замминистра финансов Юрий Шалабаев сообщил, что сайт для голосования работает с использованием технологий блокчейн (блокчейн - от английского blockchain - изначально выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от друга. - Прим. ред.). Ее применение в процессе голосования позволит обеспечить безопасность, прозрачность и анонимность. Схема голосования проста: на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" нужно выбрать вкладку "Вам решать", выбрать свою территорию, ознакомиться с проектами и выбрать понравившийся. Нажав кнопку "голосовать", пользователь попадает на сайт голосования, где вводит номер телефона и ждет СМС с проверочным кодом. Получив его, вводит и голосует за выбранный проект.

- Если нет возможности проголосовать самостоятельно, это можно сделать в многофункциональных центрах. Сотрудник при обращении к нему жителя поможет проголосовать на компьютере или телефоне непосредственно в МФЦ, - отметил Юрий Шалабаев.

Вячеслав Аксиньин, председатель Общественного совета при региональном минфине, считает, что проект дает возможность местным властям на каждой территории оценить степень их понимания проблем жителей.

- Органы МСУ ставят заявки в порядке их приоритетности - так, как понимают сами, - говорит он. - А вот как проголосуют жители, какой выберут проект - пока неизвестно. Результаты голосования покажут, насколько мнение населения и местных властей совпадают, и дадут почву для размышлений.

Тем временем

29 августа на заседании Законодательного собрания депутаты приняли в двух чтениях изменения в приложения к закону "О межбюджетных отношениях в Нижегородской области". Предусмотрен учет результатов голосования при распределении финансовой помощи муниципальным образованиям. На следующий год запланированы средства в объеме 900 миллионов рублей, которые будут разделены по всем муниципалитетам в зависимости от численности населения.

"На мой взгляд, сумма, по расходованию которой люди смогут принимать решение, с каждым годом должна возрастать. Таким образом, участие граждан в обсуждении проекта областного бюджета станет не разовой акцией, а доброй традицией. Это хороший пример взаимодействия гражданского общества и власти", - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.