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04.09.2019 18:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК показал видео, как мать оставляет на улице младенца в пакете

Текст: Олег Корякин

Следком России обнародовал запись видеокамеры, зафиксировавшей, как мать оставляет на улице новорожденного.

Напомним, 3 сентября в татарстанском селе Черемшан директор магазина обнаружил у здания супермаркета новорожденного в продуктовом пакете. Младенец был голым, замерз и сильно плакал.

По факту гибели в Турции ребенка из России возбудили дело

Сотрудники уголовного розыска оперативно уставили личность матери. Оказалось, что оставила ребенка продавщица этого же магазина.

По данному факту Следственное управление СК РФ по РТ возбудило уголовное дело о покушение на убийство матерью новорожденного.

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