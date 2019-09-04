СК показал видео, как мать оставляет на улице младенца в пакете

Следком России обнародовал запись видеокамеры, зафиксировавшей, как мать оставляет на улице новорожденного.

Напомним, 3 сентября в татарстанском селе Черемшан директор магазина обнаружил у здания супермаркета новорожденного в продуктовом пакете. Младенец был голым, замерз и сильно плакал.

Сотрудники уголовного розыска оперативно уставили личность матери. Оказалось, что оставила ребенка продавщица этого же магазина.

По данному факту Следственное управление СК РФ по РТ возбудило уголовное дело о покушение на убийство матерью новорожденного.