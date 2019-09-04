Парламентарии Башкирии проверят, как соблюдаются права инвалидов с собаками-проводниками. При необходимости депутаты разработают дополнительные меры защиты для таких людей. Поводом для этих обсуждений стала история слепой уфимки Ксении Минелбаевой, которую отказался везти водитель маршрутки.

24-летняя Ксения несколько лет назад потеряла зрение. В один злополучный день женщина собралась с дочерью и собакой-поводырем собралась съездить на зоовыставку. Однако водитель маршрутки, увидев собаку, отказался ехать и оскорбил женщину. Началась перепалка. Ксения вынуждена была показать документы на собаку. И только после этого шофер, наконец, поехал по маршруту.

После того как СМИ распространили информацию об инциденте, прокуратура начала проверку, чиновники, директор компании-перевозчика и водитель официально извинились. И все-таки на душе Ксении остался неприятный осадок. По ее словам, дело не только в юридической неграмотности водителя, но и в реакции других пассажиров автобуса. Многие тогда высказали мнение: животным не место в общественном транспорте.

- Что вы кичитесь своей инвалидностью? Вот и у меня она есть, но я же сижу и права не качаю! - пробурчал пенсионер, сидевший рядом с Ксенией. - И вообще, уважайте других людей, надевайте собаке намордник и езжайте на такси!

- Многие не знают законов и не понимают, что собака-проводник - это техсредство для слепого, такое же, как инвалидная коляска. Без Дарины мне сложно перемещаться. Надевать на нее намордник я тоже не могу: бывает, роняю какие-то вещи, Дарина поднимает и подает мне. Кроме того, терморегуляция у собак происходит через язык, а в общественном транспорте, как правило, очень душно.

Собака-проводник у Ксении появилась год назад: предоставили по госпрограмме как средство реабилитации. Но практически сразу начались проблемы... с окружающими. В сентябре прошлого года Ксению с собакой попросили выйти из торгового центра в Ишимбае. Охранник, ссылаясь на требование начальства, вежливо, но настойчиво уговаривал посетительницу с собакой покинуть помещение, а затем проводил к администратору, который, по словам Ксении, был не столь корректен.

Выгоняли молодую женщину с четвероногим другом и из уфимского сетевого магазина, когда она несколько раз врезалась в полки с товаром. Выпроваживали и из пиццерии. И даже дознаватель РУВД, пригласившая Ксению в качестве свидетеля, требовала оставить собаку за пределами кабинета.

Урегулировать конфликт

По словам руководителя клуба владельцев собак-проводников Башкирии "Актырнак" Гузель Хасановой, в действительности с проблемами в транспорте, магазинах и общепите сталкиваются практически все незрячие обладатели собак-поводырей. Просто реагируют по-разному.

С проблемами в транспорте, магазинах и общепите сталкиваются практически все незрячие обладатели собак-поводырей

- Ксения - молодая, маленькая, хрупкая, хорошо двигается, по­этому не каждый сразу поймет, что перед ним незрячая женщина, а не обычный подросток. Вот мне не будут хамить, потому что я более опытная и взрослая, - говорит Гузель, потерявшая зрение после укуса клеща более десяти лет назад.

К тому же она 17 лет проработала в школе, поэтому умеет быстро урегулировать любой конфликт.

- Проблема в элементарной неосведомленности и юридической неграмотности людей прежде всего старшего поколения. Многие не знают, в чем отличие собаки-проводника от обычного домашнего питомца, иначе не боялись бы. Незрячим дают только специально обученное животное, спокойное, неагрессивное, преданное человеку. Отличить собаку-проводника можно по шлейке, на которой изображен красный крест и есть соответствующая надпись. И если вы боитесь собак, просто скажите об этом спокойным голосом, тогда мы придержим поводыря, чтобы вы прошли мимо, - объясняет Гузель Хасанова.

В соответствии с 181-м федеральным законом собака-поводырь имеет право сопровождать человека везде, даже там, куда обычным собакам вход запрещен. В то же время остальные законы, касающиеся домашних животных, про поводырей конкретно не упоминают и не уточняют, что многие запреты к ним не относятся. Да и грядущие изменения настораживают незрячих.

- С 1 января 2020 года вступает в силу закон об ответственном обращении с животными. В частности, документ предусматривает, что за выгул собак в неразрешенном месте владельцам будет грозить штраф в пять тысяч рублей. Но ведь специальных мест для выгула даже в Уфе практически нет. Для незрячих это будет особенно большой проблемой, - считает Гузель Хасанова.

По ее словам, решением могло бы стать внесение изменений в региональное законодательство и введение особого статуса для собак-поводырей. Таким путем пошли в Ленинградской и Курской областях, где скорректировали норамативно-правовые акты. В частности, ввели положение, что требования по выгулу, обязательное ношение намордников в общественных местах не относятся к собакам-проводникам.

- Вся надежда на наших депутатов, тем более что такие изменения не повлекут дополнительных финансовых затрат для бюджета, - подчеркнула Гузель.

Спикер республиканского парламента Константин Толкачев одним из первых отреагировал на инцидент с Ксенией:

- Это вопиющий случай, когда нарушаются права инвалидов. Мы проанализировали законодательство, в нем имеются все необходимые нормы, обеспечива­ющие транспортную доступность для инвалидов, в том числе с использованием собак-проводников.

По словам Толкачева, в ближайшее время депутаты пригласят руководителей транспортных предприятий на встречу, в ходе которой разъяснят им все нормы закона, чтобы они довели эту информацию до каждого водителя и контролера.

Компетентно

Фанис Батыров, директор транспортной компании, владелец маршрута:

- Мы принесли свои извинения пассажиру, с сотрудниками предприятия провели дополнительный инструктаж об оказании помощи маломобильным гражданам при посадке и высадке из автобуса. Не хотелось бы, чтобы поведение отдельно взятых сотрудников бросало тень на транспортную компанию и в целом на организацию перевозок в Уфе. Мы обязательно разберем эту ситуацию в коллективе, пригласим на встречу и Ксению, чтобы еще раз принести ей свои извинения.

Кстати

Чтобы жители республики начали относиться к собакам-поводырям более дружелюбно, члены клуба "Актырнак" проводят уроки доброты в школах, библиотеках, соцприютах и другие мероприятия, где демонстрируют уникальные способности своих питомцев. Есть, к примеру, собаки, которые могут поднять с пола и дать в руки человеку монетку.

Между тем

В республике живет около четырех тысяч незрячих людей, но только 24 из них - счастливые обладатели собаки-поводыря. Дают их только тем, кто нуждается в помощнике и соответствует ряду строгих критериев по физическому и психологическому состоянию, здоровью. Учитывается и социальный аспект: сможет ли человек содержать животное. Подготовкой собак занимается всего два центра в России, поэтому своего четвероногого друга приходится ждать год и более.

В связи с этим клуб владельцев собак-поводырей Башкортостана "Актырнак" и общественный центр "ПТУлей" планируют создать в Уфе школу для собак-помощников, которые станут друзьями не только незрячим и слабовидящим, но и маломобильным инвалидам и инвалидам с ментальными особенностями. В центре откроют и классы канистерапии - лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. На эти цели правительство РБ выделило грант в 800 тысяч рублей.