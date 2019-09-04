В Казани топ-менеджера банка обвинили в хищении 220 млн рублей

В Казани перед судом предстанет директор операционного офиса филиала банка. Его обвиняют в хищении более 220 миллионов рублей. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По версии следствия, с декабря 2017 по сентябрь 2018 года 41-летний директор, воспользовавшись служебным положением, похищал деньги из хранилища. Своей сообщницей он сделал главного кассира. Она по его указанию проводила фиктивные кассовые операции по обмену валют, после чего получала наличные средства, заменяя их муляжами банкнот (рублей, долларов, евро).

В сентябре 2018 года директор был объявлен в розыск. Задержали его лишь в июле 2019-го в Новороссийске.

Свою вину он полностью признал, пояснив, что похищенные деньги проиграл на бирже. На его счету было обнаружено четыре миллиона рублей. На средства наложили арест.

Экс-директора обвиняют в присвоении средств.

Уголовное дело будет направлено в Вахитовский районный суд города Казани.

Дело в отношении соучастницы выделено в отдельное производство и находится в том же суде на стадии рассмотрения.