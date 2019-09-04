В Оренбуржье победители конкурса "Агростартап" получили гранты

В Оренбуржье подвели итоги конкурса "Агростартап": 29 победителей гранты до четырех миллионов рублей на создание и развитие фермерского хозяйства.

Как сообщило министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона, проект "Агростартап" предусматривает два варианта выделения господдержки. Это грант до трех миллионов рублей на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией аграрного бизнес-проекта, и грант до четырех миллионов рублей - в случае, если не менее 25 и не более 50 процентов от общего размера гранта будет направлено на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, в котором состоит грантополучатель.

По словам и.о. первого вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства области Сергея Балыкина, проект "Агростартап" пользуется популярностью среди начинающих аграриев. Ежегодно в конкурсе на предоставление грантов участвуют до 150 человек. В этом году на одно место в числе грантополучателей претендовали три человека. Большинство победителей планируют использовать полученные средства на развитие мясного животноводства - приобрести скот, сельхозтехнику и перерабатывающее оборудование.

- Всего будет приобретено 1014 голов крупного рогатого скота, 19 тракторов, 49 единиц молочного оборудования и оборудования для заготовки кормов, - уточнили в минсельхозе. - Будет создано 192 рабочих места: 82 в этом году и 110 в 2020-м.

Поздравив победителей, врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер пожелал им успехов и эффективной работы. Он заверил, что правительство региона сделает все возможное, чтобы финансовые средства, которые заложены в бюджете области на поддержку аграриев, были увеличены.

Всего же на реализацию регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и сельской кооперации" в Оренбуржье будет выделено более 590 миллионов рублей. В 2019 году на эти цели из областного и федерального бюджетов направят 84 миллиона рублей. Проект рассчитан на шесть лет, за это время оренбургские фермеры получат 144 гранта и создадут не менее 288 новых рабочих мест.

Справка "РГ"

По условиям конкурса "Агростартап", получить грант может индивидуальный предприниматель, глава КФХ, который постоянно проживает в сельской местности и намерен заняться (или уже занимается) сельским хозяйством. При этом претендент не должен быть получателем какого-либо иного гранта по линии минсельхоза (например, "Начинающий фермер" или "Семейная животноводческая ферма").