В Татарстане мать выбросила новорожденного в пакете

В татарстанском селе Черемшан директор на крыльце своего магазина обнаружил плачущего младенца в черном продуктовом пакете. Вскоре полиция задержала мать ребенка. Об этом сообщает МВД по РТ.

Подкидыша нашли 3 сентября. Ребенок был без одежды и сильно замерз. Директор магазина тут же взывал сотрудников полиции и скорую медицинскую помощь.

При осмотре врачи не обнаружили телесных повреждений. Внешне новорожденный был здоров.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность матери и задержали ее. Оказалось, что ребенка подбросила 36-летняя женщина, работающая продавцом этого же магазина.

По данному факту Следственное управление СК РФ по РТ возбудило уголовное дело о покушение на убийство матерью новорожденного.