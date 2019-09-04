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04.09.2019 16:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане мужчина утонул в бункере с зерном

Текст: Олег Корякин

В деревне Новые Тинчали Буинского района РТ возле здания сушилки зерна крестьянского фермерского хозяйства нашли тело 53-летнего мужчины с признаками асфиксии.

Как сообщает татарстанское управление Следкома России, по предварительной версии мужчина делал ремонт в здании и в какой-то момент упал в бункер.

В Нальчике рабочий погиб из-за обвала грунта

Его стало затягивать вниз, а сверху при этом стекало зерно. В результате он задохнулся.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся другие следственные действия.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
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