В Татарстане мужчина утонул в бункере с зерном

В деревне Новые Тинчали Буинского района РТ возле здания сушилки зерна крестьянского фермерского хозяйства нашли тело 53-летнего мужчины с признаками асфиксии.

Как сообщает татарстанское управление Следкома России, по предварительной версии мужчина делал ремонт в здании и в какой-то момент упал в бункер.

Его стало затягивать вниз, а сверху при этом стекало зерно. В результате он задохнулся.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся другие следственные действия.