В Татарстане мужчина утонул в бункере с зерном

В деревне Новые Тинчали Буинского района РТ возле здания сушилки зерна крестьянского фермерского хозяйства нашли тело 53-летнего мужчины с признаками асфиксии.
Как сообщает татарстанское управление Следкома России, по предварительной версии мужчина делал ремонт в здании и в какой-то момент упал в бункер.
Его стало затягивать вниз, а сверху при этом стекало зерно. В результате он задохнулся.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся другие следственные действия.