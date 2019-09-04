Жительницу Ульяновска посадили на 8,5 лет за убийство "целительницы"

В Ульяновске суд приговорил местную жительницу к 8,5 годам колонии общего режима за убийство псевдоцелительницы.

Прокуратура Ульяновской области сообщила, что труп убитой женщины правоохранители обнаружили 5 мая 2019 года в квартире дома по проспекту 50-летия ВЛКСМ.

Подробности преступления рассказали в СУ СК России по региону. Вечером 4 мая 2019 56-летняя жительница Ульяновска ударила ножом в шею знакомую "целительницу". Убийца была пьяна, но это не помешало ей украсть три мобильника и 125 тысяч рублей. Нож женщина забросила в кусты на автобусной остановке, расположенной рядом.

Убийство она оправдала затяжным конфликтом. Якобы лжегадалка брала с нее несколько лет деньги за решение проблем со здоровьем в семье женщины, но результата не было. Из-за этого и произошел конфликт. Псевдоцелительница отказалась вернуть часть гонораров клиентке, которая пришла с жалобой на то, что ее проблемы до сих пор не решены.

Женщина полностью признала свою вину, уточнили в СУ СК по региону.