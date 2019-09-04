В петербургской подземке рассказали, как пылесосили тоннели

Накануне открытия новых станций метрополитена сотрудники петербургской подземки рассказали о вагоне-пылесосе - уникальном агрегате, который позволял очищать стены тоннелей от пыли и грязи.

Как сообщает пресс-служба метрополитена Санкт-Петербурга, опытный образец вагона был построен в 1967 году. Под давлением пять атмосфер с тюбингов (это элементы сборного крепления в тоннелях) и с путевого бетона сдувалась вся грязь, которая попадала через выдвижную отсасывающую головку внутрь агрегата. Там происходила очистка воздуха.

В пресс-службе метро отмечают, что метод сухой очистки тоннелей проверялся на перегоне между станциями метро "Гостиный двор" и "Маяковская", а также на тупике "Василеостровской". Все работы велись по ночам.

Вагон-пылесос чистил станции на протяжении семи лет, потом от агрегата отказались.

Официальный представитель петербургской подземки Юлия Шавель рассказала "РГ", что сейчас в метро используют специальные тоннелемоечные машины.

Кстати, аналогичная техника применяется и в Москве.