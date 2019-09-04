Астраханские предприятия увеличивают производственные мощности

На Астраханском тепловозоремонтном заводе планируют почти на 10 процентов увеличить объем реализации товарной продукции. Об этом врио губернатору региона Игорю Бабушкину рассказали во время его визита на предприятие.

Перезапуск региональной экономики - один из приоритетов деятельности врио губернатора. С момента своего назначения на этот пост Игорь Бабушкин постепенно знакомится с работой ведущих астраханских предприятий, чтобы непосредственно от их руководителей и самих рабочих услышать о том, как власть может помочь, какие проблемы нужно решить, чтобы компания вышла на новый уровень работы, открыла для себя новые рынки, увеличила объем производства.

На тепловозоремонтном заводе Игорь Бабушкин побывал в нескольких цехах и встретился с коллективом предприятия.

- Сегодня, когда мы отмечаем снижение производственных мощностей, ваш завод развивается, - обратился глава региона к работникам. - Растет заработная плата, есть планы модернизации и наращивания объемов производства, увеличения штатной численности. Это не может не радовать, потому что дополнительные рабочие места в нашей области - одна из ключевых задач для нас.

Во время встречи говорили не только о производственных задачах и развитии завода, но и о том, что сегодня волнует рабочих. К примеру, сотрудник Илья Беспалюк поинтересовался, будут ли в следующем году финансироваться программы по обеспечения молодых семей жильем и многодетных земельными участками.

- Мы проводим инвентаризацию бюджета, который исполняем в этом году и планируем бюджет следующего года. Деньги на реализацию программ есть. Вопрос сейчас в том, что объемы строительства жилья в регионе сократились в два раза. Сегодня вместо ежегодного ввода 450 тысяч квадратных метров, необходимых для того, чтобы очереди на жилье стали уменьшаться, строится 280 тысяч только по Астрахани. Мы рассматриваем разные варианты обеспечения нуждающихся астраханцев жильем. В первую очередь, нужно нарастить объемы строительства. Будем изыскивать возможности для этого. Сейчас расчищаем несколько площадок для привлечения застройщиков, - ответил сотруднику предприятия Игорь Бабушкин.