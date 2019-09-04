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04.09.2019 09:18
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Шекспир на "Больших Исадах"

На старейшем рынке Астрахани прочитали "Венецианского купца"
Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Неделя - Юг России № 197(7955)
В субботу днем в самый разгар торговли на "Больших Исадах" вдруг заиграла скрипка. Ее чарующая мелодия в мясных рядах рынка пронеслась, как голос из другого мира.
Фото: Максим Коротченко В самый разгар торговли на "Больших Исадах" вдруг заиграла скрипка. Фото: Максим Коротченко
В самый разгар торговли на "Больших Исадах" вдруг заиграла скрипка. Фото: Максим Коротченко

В субботу днем в самый разгар торговли на "Больших Исадах" вдруг заиграла скрипка. Ее чарующая мелодия в мясных рядах рынка пронеслась, как голос из другого мира.

Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
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Следом зазвучали слова мужчины в деловом костюме, такие же необычные, как весь его вид для данного места: - Ты знаешь, весь товар пустил я в море! И денег не осталось ничего! Торговцы замерли у прилавков, покупатели крепче сжали в руках пакеты с продуктами. Спустя секунды, расслабились и достали мобильники, чтобы снять происходящее.

Так начиналось чтение пьесы Шекспира на центральном астраханском рынке.

- Мы решили, что "Венецианский купец" в мясных рядах - это достаточно прилично, - рассказал режиссерспектакля Александр Беляев.

- Сцену мы не устанавливали. Да и где ее разместить? Сам по себе рынок предполагает движение. По словам инициатора проекта искусствоведа Евгении Козловой, основная задача прочтения пьесы на рынке - привлечь внимание общественности к проблемам "Больших Исад". - На протяжении столетий рынок является центром городской торговли, - говорит Евгения. - С XVI - XVII веков он был местом, куда привозили свой товар иранцы, пакистанцы, персы, европейцы. Рынок окружают Иоаннопредтеченский монастырь, римско-католический костел и Красная мечеть. Здесь особенная архитектура, отражающая микс национальных культур и традиций. Но у рынка нет современной инфраструктуры, удобного подъезда, парковок.

Фото: Геннадий Филиппович / Фестиваль "Башня"
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Пьесу репетировали три недели, привлекали и профессиональных актеров, и торговцев. По мнению режиссера, с задачей продавцы справились. Ведь чтение - это еще не спектакль, а скорее набросок, этюд, где актеры читают роль так, как они ее понимают.

- Коллеги улыбаются, говорят: "Ты наша звезда!", - делится Юлия Ишеева, которой досталось роль Чтеца. Она уже 20 лет на "Больших Исадах" продает масло, сыр, колбасу.

- Работать здесь - мечта моего детства! Когда я бывала в главном корпусе ребенком, мне он напоминал здание из фильма "Великолепный век": с такими же красивыми сводами и высокими полотолками. Мне кажется, театр и рынок чем-то схожи. Здесь мы тоже играем, как актеры. Как бы ни было плохо на душе, что бы ни болело, мы улыбаемся. Иначе товар никто не купит. Сценарий пьесы сократили, оставив только "коммерческую" часть. Сценическое действие выстроили так, что процесс перетекает от прилавка к прилавку, вовлекая всех участников. В кульминационной части пьесы, когда разоренный по сюжету купец Антонио начинает ходить по рядам, выпрашивая в долг, растроганная женщина дает актеру настоящие сто рублей.

- Где я только ни играл, но на рынке - ни разу, - исполнитель роли Антонио актер театра драмы Максим Симаков, войдя в образ, перекусывает шаурмой. - Честно сказать, странные ощущения. Кто-то ругал нас: "отвлекаете покупателей, создали заторы", а кто-то наоборот.

- Сегодня астраханцам показали нечто такое, чего они еще не видели, - говорит Евгения Козлова. - Конечно, один раз вряд ли что-то может изменить. Но искусство, оно, как семя, может попасть и порасти. Может быть, кого-то это событие к чему-то и подтолкнет.

Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань
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