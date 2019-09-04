В Анапе задержали находившегося в розыске лжеполковника

В кубанском городе Анапе полиция задержала 42-летнего жителя курортного села Супсех, который носил форму и знаки отличия полковника Российской армии, при этом им не являясь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, задержанный находился в федеральном розыске с мая текущего года. Он подозревался в фиктивной регистрации иностранного гражданина в своем жилье. Это правонарушение преследуется в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

"На момент задержания разыскиваемый был одет в форменное обмундирование сотрудников вооруженных сил, со знаками различия, в звании полковника и кокардой на кепке общевойскового значения, - сообщили в пресс-службе полиции Кубани. - Мужчина пояснил, что состоит в различных общественных организациях и уполномочен носить форменное обмундирование и специальное звание, однако звание полковника ему в установленном законном порядке присвоено не было".

В отношении лжеполковника составили административный протокол и задержали до принятия судебного решения о содержании под стражей или другом наказании. Известно, что мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей: он незаконно носил форму сотрудника силового ведомства, и Анапская межрайонная прокуратура выдавала ему предостережение о недопустимости такого нарушения.