Новости

В Волгограде оцифровали одну из первых отпечатанных на Руси книг 17:54
Путин рассказал Моди про медведей 17:53
Контактная группа по Украине приступила к работе в Минске 17:44
Путин показал Моди два вертолета 17:38
Два человека погибли при столкновении поезда с иномаркой в Ленобласти 17:35
Видео с кражей тачки подростками на Кубани стало хитом в Сети 17:35
Аэропорт Волгограда может стать транспортным хабом юга России 17:33
Премьер РБ: Минск и Каир должны снять барьеры во взаимной торговле 17:27
В Волгограде ради группы "Ленинград" изменили расписание электричек 17:24
В Анапе задержали находившегося в розыске лжеполковника 17:24
Власти Гонконга пошли на уступки протестующим 17:18
Видео: грузовик уехал от водителя 17:15
В Томске создадут реактор для синтеза биоразлагаемых пластиков 17:08
ФСБ раскрыла в Краснодаре сеть подпольных игровых клубов 17:06
Подземный археологический музей построят в Кремле 17:04
Volkswagen Polo получил порцию обновлений 17:02
Путин представил Инфантино премьеру Индии 16:59
В Рязани ликвидировали банду наркоторговцев из 24 человек 16:59
В Ленобласти поезд протаранил легковушку 16:57
В Сочи иномарка влетела в "скорую" с пациентом в салоне 16:53
Граффити на стене дома в Подмосковье признали мировым шедевром 16:49
В Ингушетии майнер криптовалюты украл 130 млн рублей 16:37
В Австралии женщина-веган подала в суд на соседей из-за запаха барбекю 16:37
Лукашенко обсудил с секретарем СБ вопросы безопасности 16:34
Премьер Испании хочет с 2040 года запретить продажу поддержанных машин 16:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
04.09.2019 17:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Анапе задержали находившегося в розыске лжеполковника

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В кубанском городе Анапе полиция задержала 42-летнего жителя курортного села Супсех, который носил форму и знаки отличия полковника Российской армии, при этом им не являясь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Пресс-служба УФСБ РФ по Саратовской области
В Саратове задержан лжеполковник ФСБ

По данным правоохранителей, задержанный находился в федеральном розыске с мая текущего года. Он подозревался в фиктивной регистрации иностранного гражданина в своем жилье. Это правонарушение преследуется в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

"На момент задержания разыскиваемый был одет в форменное обмундирование сотрудников вооруженных сил, со знаками различия, в звании полковника и кокардой на кепке общевойскового значения, - сообщили в пресс-службе полиции Кубани. - Мужчина пояснил, что состоит в различных общественных организациях и уполномочен носить форменное обмундирование и специальное звание, однако звание полковника ему в установленном законном порядке присвоено не было".

В отношении лжеполковника составили административный протокол и задержали до принятия судебного решения о содержании под стражей или другом наказании. Известно, что мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей: он незаконно носил форму сотрудника силового ведомства, и Анапская межрайонная прокуратура выдавала ему предостережение о недопустимости такого нарушения.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
В Италии сформировано новое правительство
Схвативший росгвардейца участник незаконного митинга получил 3 года колонии
Песков о дате обмена удерживаемыми лицами: Анонсов здесь быть не может
В Совфеде ответили на сомнения Болгарии в освободительной роли СССР