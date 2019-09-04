В Сочи иномарка влетела в "скорую" с пациентом в салоне

В Сочи полицейские завершили проверку по факту ДТП с автомобилем скорой медицинской помощи, которое произошло в среду утром на улице Пластунской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кубани.

Как выяснилось, водитель 1984 года рождения на автомобиле Datsun при развороте с правой полосы налево столкнулся с каретой скорой помощи, двигавшейся в попутном направлении с включенными проблесковыми маячками с пациентом в салоне. По уточненным данным, водитель "скорой" в ДТП получил ссадины и ушибы.

Виновника подобной аварии, по информации ведомства, три месяца назад лишили права управления автомобилем. Нарушителю за управление транспортным без водительского удостоверения суд в Сочи назначил наказание в виде 150 часов обязательных работ. А также за несвоевременную "оплату штрафов" на него был наложен административный арест на трое суток.