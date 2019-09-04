В Волгограде оцифровали одну из первых отпечатанных на Руси книг

В Волгограде сотрудники региональной библиотеки имени Максима Горького оцифровали 430-летнюю книгу для богослужения "Триодь постная". Напечатанная в 1589 году, она является не только ровесницей города, но и второй печатной книгой на Руси.

Как сообщает пресс-служба главы области, отпечатанная в XVI веке "Триодь постная" является уникальным экземпляром творения мастера орнаментального рисунка Андроника Тимофеева (Невежи).

Ученик российского первопечатника Ивана Федорова, после 20-летнего перерыва, в 1587 году приступил к устройству государственной типографии в Москве. Первой книгой им была напечатана "Триодь постная", на создание которой ушло около двух лет.

По данным библиотеки, орнамент для книги вырезан самим Невежей и опирается на каноны московской рукописной книги первой половины XVI века.