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04.09.2019 10:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге "Краса Росгвардии" столкнулась с автохамом

Текст: Мария Гафурова

В Екатеринбурге победительница всероссийского конкурса "Краса Росгвардии" столкнулась с автохамом. Неизвестный мужчина едва не наехал на девушку на парковке перед одним из местных торговых центров.

О том, что во вторник вечером на Анну Храмцову напал автохам, стало известно из поста на ее странице в Instagram. Как рассказала девушка, она шла по пешеходной зоне парковки вместе с ребенком и искала свою машину. В этот момент на нее сзади почти наехал белый автомобиль. Водитель посигналил, требуя уступить ему дорогу, а когда Анна не поторопилась выполнить просьбу, почти наехал на нее.

Фото: Анастасия Романова
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На записи, выложенной сотрудницей Росгвардии, видно, как она вместе с дочкой идет по центру парковки. Водитель белого автомобиля сначала останавливается позади нее, после чего вновь начинает движение, задевая Анну боковым зеркалом. По словам девушки, мужчина выскочил из машины и "начал обливать грязью с ног до головы, параллельно кидать угрозы...". Испугавшись, Анна с дочерью спрятались в машины. Перед этим водители успели заснять друг друга на телефон.

Экспрессивный пост Анны вызвал волну негодования у ее подписчиков. Многие из них в комментариях отмечали, что девушка сама виновата в случившемся, так как шла по центру "проезжей части" парковки вместо того, чтобы как другие пешеходы двигаться вдоль ряда машин. Сотрудницу Росгвардии упрекнули в грубости по отношению к другому водителю, а также в том, что она подала неправильный пример своему ребенку.

Как ранее писала "РГ", екатеринбурженка Анна Храмцова стала победительницей всероссийского конкурса силового ведомства, опередив двадцать претенденток со всей страны. В отборе участвовали более тысячи военнослужащих со всей страны - им предстояло в творческой манере рассказать о своей работе. В финале посетители сайта Росгвардии голосовали за фотографию понравившейся им девушки. За ходом конкурса следили более трех миллионов пользователей интернета. Победительница Анна Храмцова и другие финалистки станут лицом официального календаря Росгвардии на 2020 год.

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