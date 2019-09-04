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04.09.2019 09:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Военные создали на Урале невидимый купол для защиты от дронов

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

На полигонах в Свердловской и Челябинской областях специалисты радиоэлектронной борьбы тренировались в создании купола для защиты от беспилотников и радиоуправляемых взрывных устройств.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Задачей учений было выработать единую методику борьбы с разного рода дронами. Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, цель достигнута.

Военнослужащие, в частности, отработали блокирование частот, которые обычно используются для управления разведывательными и боевыми аппаратами. Так же удалось полностью подавить сотовую связь и каналы использования спутниковой геолокации, создав, таким образом невидимый купол безопасности.

Учения завершились сегодня. В них приняли участие около пятисот военнослужащих, было задействовано сто единиц техники, в том числе - комплексы "Борисоглебск-2", "Красуха-4", "Лесочек".

Власть Безопасность Армия Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область УрФО Челябинская область
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