Военные создали на Урале невидимый купол для защиты от дронов

На полигонах в Свердловской и Челябинской областях специалисты радиоэлектронной борьбы тренировались в создании купола для защиты от беспилотников и радиоуправляемых взрывных устройств.

Задачей учений было выработать единую методику борьбы с разного рода дронами. Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, цель достигнута.

Военнослужащие, в частности, отработали блокирование частот, которые обычно используются для управления разведывательными и боевыми аппаратами. Так же удалось полностью подавить сотовую связь и каналы использования спутниковой геолокации, создав, таким образом невидимый купол безопасности.

Учения завершились сегодня. В них приняли участие около пятисот военнослужащих, было задействовано сто единиц техники, в том числе - комплексы "Борисоглебск-2", "Красуха-4", "Лесочек".