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04.09.2019 10:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жители Среднего Урала оценили свою зарплату ниже "тройки"

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жителям Свердловской области предложили оценить аспекты своего текущего трудоустройства. Условия труда в целом уральцев устроили, а вот зарплату свою они оценили ниже, чем на "тройку".

"Условия на текущем месте работы свердловчане оценили на 3,7 балла из пяти. Примерно такой же точки зрения придерживаются респонденты и из большинства других регионов России", - говорится в исследовании компании HeadHunter.

Фото: iStock
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Самые довольные своей работой люди живут в Пензенской области - они оценили условия труда на 4,1. Самые недовольные - в Тверской (3,3). Лучше всего о своих работодателях отзываются представители сферы консультирования, хуже всего - специалисты туристической сферы и госсектора.

"Выше всего удовлетворенность сферой деятельности компании - у занятых в добыче сырья (4,6) и автомобильном бизнесе (4,4), а ниже всего - среди юристов, административного и рабочего персонала (по 4 балла в каждом случае)", - говорят аналитики.

Уровень своей зарплаты свердловчане оценили на 2,8 балла из пяти (максимальный балл, кстати, не получил ни один регион). Лидером рейтинга вновь стала Пензенская область, (на 3,4 балла оценили местные жители свой заработок), а так же Югра - северяне поставили своим зарплатам "оценку" 3,2.

Рабочий коллектив участники опроса оценили в среднем на 3,8 балла из пяти. Перспективы карьерного роста - на 2,3 балла, а возможности для профессионального развития - на 2,6.

"Обучение и профессиональное развитие очень важны для свердловчан: ранее один из наших опросов показал, что лишь 10 процентов жителей региона никогда не занимались повышением своей квалификации, остальные делали это хотя бы однажды", - подчеркнула руководитель пресс-службы Анна Осипова.

Общество Соцсфера Социология Экономика Работа Зарплата Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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