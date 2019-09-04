Постановление правительства Севастополя от 2 сентября 2019 года № 519-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-демографических групп населения в городе Севастополе за II квартал 2019 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 30.04.2014 № 5-ЗС "О Правительстве Севастополя", частью 2 статьи 4 Закона города Севастополя от 11.06.2014 № 26-ЗС "О прожиточном минимуме в городе Севастополе" Правительство Севастополя постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в городе Севастополе за II квартал 2019 года:

- в расчете на душу населения - 11 538 руб.;

- для трудоспособного населения - 12 381 руб.;

- для пенсионеров - 9 514 руб.;

- для детей - 12 094 руб.

2. Применять величину прожиточного минимума. в городе Севастополе до установления величины прожиточного минимума за III квартал 2019 года для оценки уровня жизни населения города Севастополя при разработке и реализации социальной политики и городских социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, назначения ежемесячного пособия на ребенка, предоставления в установленном порядке социальных услуг.

3. Департаменту общественных коммуникаций города Севастополя разместить настоящее постановление в газете "Севастопольские известия".

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Губернатора - Председателя Правительства Севастополя Кусова И.С.

Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя М.В.Развожаев

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией