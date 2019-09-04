СК предъявил обвинение украинцу за нападение на посольство РФ в Киеве

Следователи СК России предъявили обвинение гражданину Украины за нападение на посольство РФ, совершенное в 2016 году в Киеве. Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель ведомства Светлана Петренко, уголовное дело о нападении на наше посольство было возбуждено три года назад - сразу после нападения в марте 2016 года. Им занимается управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России.

- Российским следствием получены неопровержимые доказательства того, что 6 марта 2016 года гражданин Украины Владимир Кошовенко принял активное участие в беспорядках, проходивших в Киеве, в ходе которых Кошовенко совместно с иными участниками беспорядков совершил нападение на здание российского посольства, - сказала представитель ведомства.

По вине гражданина Кошовенко и других, пока неизвестных следствию граждан, была нарушена нормальная работа посольства и причинен значительный материальный ущерб российской собственности. Следственный комитет РФ заочно предъявил Владимиру Кошовенко обвинение по части 2, статьи 360 Уголовного кодекса РФ - "нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой". Тех, кто нападал вместе с ним, устанавливают.

Светлана Петренко разъяснила, что по Венской конвенции о дипломатических сношениях, государство пребывания обязано "предпринимать все необходимые меры для защиты помещений дипломатического представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба. Эти меры касаются не только криминализации таких деяний в законодательстве государства пребывания и непосредственной защиты зданий во время нападений, но и, прежде всего, создания всех необходимых условий для привлечения причастных к таким преступлениям лиц к ответственности".

Но правоохранители на Украине эти явно спланированные действия против российских дипучреждений квалифицируют как простое хулиганство. А это, по заверениям следственного ведомства, дает основания СК РФ использовать предоставленные международным правом и национальным законодательством меры для защиты своих граждан и загранучреждений на Украине.