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04.09.2019,  
13:12
Текст:  Олег Корякин

"Тайфун" превратили в машину сопровождения колонн с ядерным оружием

В семействе бронеавтомобилей "Тайфун" пополнение - машина для сопровождения колонн с ядерным оружием.
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

О новой разработке сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия "Ремдизель" Игорь Зарахович.

Он пояснил, что броневик предназначен для 12-го Главного управления Минобороны РФ, отвечающего за ядерно-техническое обеспечение и безопасность.

Автомобиль прошел заводские испытания. Его стоимость для армии разработчики снизили на 30 процентов, упростив ряд систем и заменив подвеску.

При создании бронеавтомобиля были по максимум использованы российские комплектующие.

Справка "РГ"

Фото: Алексей Моисеев
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Семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности "Тайфун" предназначено для перевозки личного состава и установки различного оборудования или вооружений. На его базе можно создавать машины связи, мобильные артиллерийские системы, автокраны, эвакуаторы.

Все автомобили могут быть оснащены дистанционно управляемым пулемётным модулем. Комбинированная броня из керамики и стали, а также бронестекла обеспечивают круговую защиту от 14,5 миллиметровых бронебойных пуль.

От мин машину защищает V-образное днище, поглощающее энергию взрыва (до 8 килограммов в тротиловом эквиваленте).

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