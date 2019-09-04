"Тайфун" превратили в машину сопровождения колонн с ядерным оружием

О новой разработке сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия "Ремдизель" Игорь Зарахович.
Он пояснил, что броневик предназначен для 12-го Главного управления Минобороны РФ, отвечающего за ядерно-техническое обеспечение и безопасность.
Автомобиль прошел заводские испытания. Его стоимость для армии разработчики снизили на 30 процентов, упростив ряд систем и заменив подвеску.
При создании бронеавтомобиля были по максимум использованы российские комплектующие.
Справка "РГ"
Семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности "Тайфун" предназначено для перевозки личного состава и установки различного оборудования или вооружений. На его базе можно создавать машины связи, мобильные артиллерийские системы, автокраны, эвакуаторы.
Все автомобили могут быть оснащены дистанционно управляемым пулемётным модулем. Комбинированная броня из керамики и стали, а также бронестекла обеспечивают круговую защиту от 14,5 миллиметровых бронебойных пуль.
От мин машину защищает V-образное днище, поглощающее энергию взрыва (до 8 килограммов в тротиловом эквиваленте).