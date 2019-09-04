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04.09.2019 13:04
Рубрика: Культура

Умер фотограф Vogue и Rolling Stone Питер Линдберг

Текст: Инга Бугулова
Фото: instagram.com Фото: instagram.com
Фото: instagram.com

Ушел из жизни знаменитый немецкий фэшн-фотограф Питер Линдберг. Об этом сообщается на его официальной странице в Instagram.

Мастера глянцевой съемки не стало вчера, 3 сентября. Ему было 74 года. В сообщении также сказано, что у Питера Линдберга осталась семья - жена, четверо сыновей и внуки. Причина смерти не называется.

Немецкий фотограф известен сотрудничеством с такими журналами как Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair и Rolling Stone.

Он одинаково успешно работал с топ-моделями (Кейт Мосс, Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста) и актрисами, делал съемки для модных домов Карла Лагерфельда, Джорджо Армани и даже создавал постеры для кинофильмов.

Культура Арт Фотография
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