Умер фотограф Vogue и Rolling Stone Питер Линдберг

Ушел из жизни знаменитый немецкий фэшн-фотограф Питер Линдберг. Об этом сообщается на его официальной странице в Instagram.

Мастера глянцевой съемки не стало вчера, 3 сентября. Ему было 74 года. В сообщении также сказано, что у Питера Линдберга осталась семья - жена, четверо сыновей и внуки. Причина смерти не называется.

Немецкий фотограф известен сотрудничеством с такими журналами как Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair и Rolling Stone.

Он одинаково успешно работал с топ-моделями (Кейт Мосс, Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста) и актрисами, делал съемки для модных домов Карла Лагерфельда, Джорджо Армани и даже создавал постеры для кинофильмов.