Умер продюсер "Достучаться до небес" Томас Циклер

Немецкий кинопродюсер, соратник Тиля Швайгера Томас Циклер, работавший, в частности, над культовой драмой "Достучаться до небес" (Knockin' on Heaven's Door, 1997), умер в возрасте 55 лет в понедельник.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на директора киностудии Babelsberg Кристофера Фиссера.

Циклер скончался в результате "непродолжительной болезни".

"Мы шокированы и глубоко опечалены", - сказал Фиссер.

По его словам, германская киносцена потеряла одного из важнейших своих продюсеров, "который как никто другой знал, как вдохновлять зрителей".

Циклер родился в 1964 году и начал карьеру в кинобизнесе на DEFA.

Кроме "Достучаться до небес", продюсер известен другими лентами с участием Тиля Швайгера - серии "Красавчик", картине "Мед в голове", "Босиком по мостовой".

Всего в фильмографии покойного более тридцати проектов.

В 2017 году на базе студией Babelsberg он создал продюсерскую компанию Traumfabrik Babelsberg.