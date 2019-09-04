Новости

Дмитрий Певцов сыграет Сталина в пьесе по Владимиру Сорокину 13:21
Видео: сделавшего очередную "пластику" Микки Рурка перестали узнавать 12:40
Фото: Аскольд Запашный перенес экстренную операцию на позвоночнике 11:26
Задержан злоумышленник, обокравший на съемках Бондарчука и Миронова 10:56
Названы дата, время и место прощания с актрисой Зинаидой Славиной 10:44

Умер продюсер "Достучаться до небес" Томас Циклер

Новости
    04.09.2019, 12:11
Текст:   Олег Усков

Немецкий кинопродюсер, соратник Тиля Швайгера Томас Циклер, работавший, в частности, над культовой драмой "Достучаться до небес" (Knockin' on Heaven's Door, 1997), умер в возрасте 55 лет в понедельник.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на директора киностудии Babelsberg Кристофера Фиссера.

Циклер скончался в результате "непродолжительной болезни".

"Мы шокированы и глубоко опечалены", - сказал Фиссер.

По его словам, германская киносцена потеряла одного из важнейших своих продюсеров, "который как никто другой знал, как вдохновлять зрителей".

Циклер родился в 1964 году и начал карьеру в кинобизнесе на DEFA.

Кроме "Достучаться до небес", продюсер известен другими лентами с участием Тиля Швайгера - серии "Красавчик", картине "Мед в голове", "Босиком по мостовой".

Всего в фильмографии покойного более тридцати проектов.

В 2017 году на базе студией Babelsberg он создал продюсерскую компанию Traumfabrik Babelsberg.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умер актер из боевика "Хлеб, золото, наган" Георгий Червинский 03.09.2019
Умерла актриса Зинаида Славина 03.09.2019
Шуфутинский прокомментировал успех песни "Третье сентября" 03.09.2019
Юрий Лоза проанализировал шумиху вокруг песни "3 сентября" 03.09.2019
⧣ фото
Фото: twitter.com/ pipmadeley
Умер сценарист "Доктора Кто" Терренс Дикс 03.09.2019
Лучший друг Шварценеггера, актер-культурист Коломбо утонул в море 01.09.2019
Фото: Рената Литвинова попозировала в купальнике на яхте в Канне 01.09.2019
⧣ утраты
Фото: РИА Новости
Умер режиссер фильма "О спорт, ты - мир!" Борис Рычков 02.09.2019
Умер сценарист "Черного Плаща" и "Утиных историй" Гордон Брессак 31.08.2019
От рака мозга умерла актриса из "Отчаянных домохозяек" Валери Харпер 31.08.2019
⧣ Германия
Фото: AXEL HEIMKEN / DPA / AFP
Сольный проект лидера Rammstein Тиля Линдеманна записал второй альбом 20.08.2019
Фото: Клаудиа Шиффер снялась полностью обнаженной 02.08.2019
Rammstein: Россия, мы любим тебя! 31.07.2019