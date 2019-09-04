Умер продюсер "Достучаться до небес" Томас Циклер

Немецкий кинопродюсер, соратник Тиля Швайгера Томас Циклер, работавший, в частности, над культовой драмой "Достучаться до небес" (Knockin' on Heaven's Door, 1997), умер в возрасте 55 лет в понедельник.
Wir trauern um useren Geschäftsführer und Freund, #TomZickler https://t.co/YWqlWk5ZVo pic.twitter.com/i77z0xKYkI— Studio Babelsberg (@SBabelsberg) 3 сентября 2019 г.
Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на директора киностудии Babelsberg Кристофера Фиссера.
Циклер скончался в результате "непродолжительной болезни".
"Мы шокированы и глубоко опечалены", - сказал Фиссер.
По его словам, германская киносцена потеряла одного из важнейших своих продюсеров, "который как никто другой знал, как вдохновлять зрителей".
Циклер родился в 1964 году и начал карьеру в кинобизнесе на DEFA.
Кроме "Достучаться до небес", продюсер известен другими лентами с участием Тиля Швайгера - серии "Красавчик", картине "Мед в голове", "Босиком по мостовой".
Всего в фильмографии покойного более тридцати проектов.
В 2017 году на базе студией Babelsberg он создал продюсерскую компанию Traumfabrik Babelsberg.