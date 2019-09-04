В Чили хотят приравнять электронные сигареты к обычным

Министерство здравоохранения Чили внесло в конгресс законопроект о порядке использования и распространения электронных сигарет. Если парламентарии утвердят предложенный документ, то электронные сигареты фактически приравняют к обычным.

"Эти устройства будут подпадать под те же ограничения, что и обычные сигареты. С точки зрения закона разницы между ними быть не должно", - приводит слова министра здравоохранения Чили Хайме Маньялича портал Infobae.

Чиновник разъяснил, что электронные сигареты "так же токсичны, являются таким же ядом, просто облаченным в другую упаковку, а также вызывают привыкание среди молодежи".

"Электронные сигареты содержат никель, хром, свинец. Они вредны для здоровья. Их распространение необходимо ограничить. Ведь мы столкнулись с парадоксом: последовательная борьба властей с сигаретами привела к падению уровня потребления никотина за последние 15 лет, однако появление электронных сигарет рискует свести на нет все наши усилия", - пояснила вице-министр здравоохранения Паула Даса.

Ограничения коснутся порядка продажи электронных сигарет, рекламы, кроме того, будут введены более жесткие правила их использование в общественных местах.

Чилийский минздрав также предлагает запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним, а на упаковке устройств и сменных картриджей должны появиться предупреждающие надписи.