В Сянгане необходимо восстановить порядок

Линь-Чжэн Юээ отметила, что в последние несколько дней вновь серьезно пострадали станции метро и аэропорт Сянгана. Местная экономика сейчас переживает замедление роста, предприятия несут серьезные убытки. Она призвала всех сянганцев прилагать совместные усилия для того, чтобы Сянган как можно скорее забыл этот инцидент.

Правительство Сянгана, заявила Линь-Чжэн Юээ, создаст платформу для общения и диалога. Сейчас руководство ОАР уже провело определенную подготовительную работу и надеется провести один или два закрытых диалога в ближайшее время. Она пообещала, что руководство Сянгана выйдет из своих кабинетов и напрямую пообщается с представителями различных кругов общественности района.