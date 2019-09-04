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04.09.2019 14:12
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Сянгане необходимо восстановить порядок

Подавляющее большинство жителей Сянгана не хотят эскалации насилия. Сейчас главная задача состоит в том, чтобы остановить насилие и как можно скорее восстановить спокойствие в Сянгане. Такое заявление 3 сентября сделала глава администрации ОАР Сянган Линь-Чжэн Юээ, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Линь-Чжэн Юээ: Правительство Сянгана создаст платформу для общения и диалога. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая. Линь-Чжэн Юээ: Правительство Сянгана создаст платформу для общения и диалога. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.
Линь-Чжэн Юээ: Правительство Сянгана создаст платформу для общения и диалога. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.

Линь-Чжэн Юээ отметила, что в последние несколько дней вновь серьезно пострадали станции метро и аэропорт Сянгана. Местная экономика сейчас переживает замедление роста, предприятия несут серьезные убытки. Она призвала всех сянганцев прилагать совместные усилия для того, чтобы Сянган как можно скорее забыл этот инцидент.

Правительство Сянгана, заявила Линь-Чжэн Юээ, создаст платформу для общения и диалога. Сейчас руководство ОАР уже провело определенную подготовительную работу и надеется провести один или два закрытых диалога в ближайшее время. Она пообещала, что руководство Сянгана выйдет из своих кабинетов и напрямую пообщается с представителями различных кругов общественности района.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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