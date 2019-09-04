Во Франции объявили программу борьбы с насилием против женщин

В минувшее воскресенье 100 активисток ассоциации "#Nous toutes" ("#Мы все женщины") провели манифестацию на площади Прав Человека, что на Трокадеро напротив Эйфелевой башни. В руках держали белые листы, на которых с одной стороны были обозначены цифры, а на другой - имена женщин, ставших жертвами их мужей или сожителей. Если эту акцию они решили бы провести на день позже, то им пришлось бы добавить имя еще одной погибшей - 94-летней жительницы города Реалмон, что на юге Франции, которую забил до смерти ее престарелый супруг.

Местные власти не на шутку обеспокоены масштабом насилия против представительниц слабого пола. Как свидетельствует статистика, ежегодно от рук, казалось бы, близких им людей погибает от 120 до 140 француженок. И, судя по всему, их число и в этом году не уменьшится. Ведь гибель женщин в семейном кругу лишь трагическая верхушка серьезнейшей социальной проблемы. По данным феминистских организаций, той или иной форме физического или психологического насилия ежегодно подвергаются несколько сотен тысяч француженок. Причем, лишь 19 процентов из их числа решаются подавать жалобу в суд.

В этой связи французское правительство решило запустить широкомасштабную кампанию по борьбе с этим злом, а премьер-министр Эдуар Филипп объявил целый ряд разносторонних мер, направленных на достижение этой цели.

В частности, речь идет о создании дополнительных мест в приютах для жертв домашнего насилия. К уже существующим пяти тысячам в будущем году будет добавлена еще одна тысяча, из которых три четверти приходится на убежища срочного приема, а остальные - на те, где дамы смогут находиться более продолжительное время - вплоть до 12 месяцев.

Тем женщинам, которые из-за травм оказались в больнице, отныне предоставляется возможность подать иск в полицию на обидчиков непосредственно на месте, а не после возвращения домой, где им могут грозить новые побои.

Важная инициатива касается непосредственно мужей и сожителей, склонных распускать руки по отношению к близким. Она касается использования "электронных браслетов" в отношении лиц, которым по суду было запрещено приближаться к своим жертвам. По словам Эдуара Филиппа, этот опыт используется в Испании с 2004 года и показал хорошие результаты. Дело в том, что во Франции вот уже ряд лет потенциальным жертвам домашнего насилия выдаются специальные телефоны с "тревожной кнопкой", с помощью которой можно вызвать полицию. Однако часто они не успевают им воспользоваться или делают это, когда обидчик уже совсем рядом.

Помимо этого, в соответствии с правительственными планами в судебных инстанциях страны будут назначены прокуроры, которые станут непосредственно заниматься делами о семейном насилии, а в полиции и жандармерии проведут аудит на предмет создания групп по быстрому реагированию.

Все эти меры, несомненно, как здесь считают, потребуют немалых средств. В то время, как в текущем году на защиту француженок выделено 76 миллионов евро, женские организации настаивают на сумме куда более значительной. При этом они также ссылаются на Испанию, где госбюджетом на борьбу с домашним произволом ассигнуются 200 с лишним миллионов евро ежегодно.