Задержан злоумышленник, обокравший на съемках Бондарчука и Миронова

Правоохранители задержали злоумышленника, похитившего мобильные телефоны актеров Федора Бондарчука и Евгения Миронова из гримерки.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Информация размещена на сайте ведомства.

"Сотрудниками Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа столицы задержан подозреваемый в краже мобильных телефонов из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса на Подъемной улице Москвы", - сказано.

Сообщение о краже поступило в полицию 28 августа. Уточнялось, что подозреваемый "путем свободного доступа проник в помещение" и, похитив два мобильных телефона, скрылся.

Материальный ущерб был оценен в сумму свыше 130 тысяч рублей.

По данному факту следователем отдела МВД России по Нижегородскому району Москвы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ - "Кража".

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления на Ставропольской улице был задержан ранее судимый житель столицы. У которого было изъято похищенное имущество.

"В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключила Волк.

Ранее уточнялось, что Бондарчук лишился телефона IphoneX стоимостью порядка ста тысяч рублей, Миронов - Iphone7 стоимостью тридцать тысяч рублей.