Блуждающий "Луч": российский спутник напугал американцев

Приближение российского космического аппарата-ретранслятора "Луч" к американскому спутнику связи Intelsat 17 вызвало волну опасений в США. Эксперты считают, что спутник России может перехватывать ретранслируемую информацию и создает угрозы для маневрирования на геостационарной орбите.

По данным издания c4isrnet, российский "Луч" пошел на сближение с аппаратом Intelsat 27 августа. Интернет-ресурс утверждает, что российский спутник за последние пять лет "подкрадывался" к различным космическим аппаратам 17 раз.

"Мы наблюдали, что этот спутник движется по геостационарному поясу. Он будет приближается к другим спутникам и остается около них некоторое время, а затем двигается дальше к другим спутникам. Это говорит о том, что он предназначен для проверки или сбора данных", - цитирует издание директора проекта по аэрокосмической безопасности в Центре стратегических и международных исследований Тодда Харрисона.

Впрочем, эксперты утверждают, что американские спутники также могут маневрировать вблизи других спутников связи. Существующее международное право никак не регулирует движение аппаратов в космосе, в результате возникает опасность столкновение спутников при пересечении орбит.

Отметим, что это не первый случай, когда Россию пытаются обвинить в космическом шпионаже. Ранее министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что два года назад российский спутник "Луч-Олимп" подходил слишком близко к франко-итальянскому спутнику связи Athena-Fidus. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не использует спутники для повреждения космических аппаратов других стран.

Справка "РГ"

Запущенный 27 сентября 2014 года спутник-ретранслятор "Луч" является частью космической системы ретрансляции "Луч". Она предназначена для обеспечения связью российского сегмента МКС, низкоорбитальных космических аппаратов, ракет-носителей, а также разгонных блоков с наземными станциями.