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05.09.2019,  
16:06
Текст:  Олег Корякин

Болид в стратосфере: летчик-испытатель рассказал о полете на Су-57

Пилот рассказал, что ощущает, когда разгоняется на Су-57 до сверхзвука.

Заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан в интервью каналу "Звезда", рассказал, каково это - летать на Су-57. К слову, именно он 29 января 2010 года поднял в небо первый полет экземпляр, именуемый тогда еще Т-50.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Сергей Богдан похвалил истребитель за то, что он очень хорошо делает управляемый штопор, очень быстро вращается и останавливается.

По его мнению, Су-57 по маневренности, управляемости близок к Су-35, но превосходит его на сверхзвуковой скорости.

"Он великолепно разгоняется и идет на каких-то стратосферных высотах на больших скоростях", - отметил летчик. Динамика разгона, по его словам, потрясает, а сам самолет можно сравнить с гоночным болидом.

"Дичайший совершенно разгон, то есть вжимает в кресло настолько, ну просто невообразимо", - заявил летчик-испытатель.

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