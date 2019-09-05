Человечество агрессивно вредит природе не меньше 3000 лет

Антропогенное воздействие на планету началось более 3000 лет назад. К такому выводу пришли исследователи из проекта ArchaeoGlobe, который объединил 250 археологов по всему миру.

В журнале Science ученые приводят доказательства того, что агрессивное влияние человека на окружающую среду началось не с падением атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, как думают одни. Не с начала промышленной революции, изменившей климат на планете, как полагают другие. Человечество начало угрожать планете намного раньше - даже до того, как люди начали заниматься земледелием и животноводством в больших масштабах. По словам ученых, этой беде не меньше трех тысяч лет: древний человек, менявший ландшафт под свои нужды, агрессивно хозяйничал на планете, создавая уже тогда условия для будущих экологических проблем.

Данные, собранные командой археологов под руководством Лукаса Стивенса из Пенсильванского университета (США), охватывают временной промежуток примерно за 10 тысяч лет, вплоть до середины XIX века. Ученые называют свою работу археологическим метаанализом, который объединяет множество отдельных артефактов в одну общую картину эволюции человечества и его влияния на Землю.

К слову сказать, никто и никогда не занимался столь масштабно сбором археологических данных со всех уголков планеты, позволяющих оценить степень ущерба от человеческой жизнедеятельности.

Темпы изменений были разными, но, по наблюдениям ученых, происходили они по всей планете, особенно с началом развития сельского хозяйства. Ранние "фермеры" вырубали леса, чтобы освободить место для полей и пастбищ, массово истребляли хищников. Собранные археологические свидетельства показывают, как сельское хозяйство изменило ландшафты по всему земному шару. Эти свидетельства, следы древних изменений природного ландшафта, видны и три тысячи лет спустя.