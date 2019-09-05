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05.09.2019 17:00
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Диалог - оптимальный путь к решению торговых проблем

Вице-премьер Госсовета КНР, глава китайской делегации на китайско-американском всестороннем экономическом диалоге Лю Хэ провел телефонный разговор с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", чиновники договорились о проведении 13-ого раунда торгово-экономических консультаций на высоком уровне в начале октября в Вашингтоне. До этого момента стороны будут поддерживать тесные контакты.
Очередной раунд торговых переговоров КНР и США состоится в октябре. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Очередной раунд торговых переговоров КНР и США состоится в октябре. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Очередной раунд торговых переговоров КНР и США состоится в октябре. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

История и реальность полностью доказали, что в торговой войне не может быть победителей: проигрывают все. Постоянное повышение тарифов не решит проблему, а только навредит. Разногласия и трения между Китаем и США в торговой сфере в конечном итоге должны быть урегулированы путем диалога и консультаций. Китайская сторона учитывает общие интересы Китая и США, а также интересы других стран, и решительно выступает против эскалации торговой войны. На этот раз согласие Китая продолжать диалог с американской стороной в Вашингтоне показывает, что КНР несет ответственность за решение вопросов, сохраняя спокойствие и рациональность. Цель переговоров состоит в том, чтобы максимально сократить влияние торговых разногласий на все страны.

Рабочие группы обеих стран в середине сентября проведут консультации, чтобы обеспечить существенные результаты в ходе нового раунда переговоров на высоком уровне. Это говорит о том, что и КНР, и США желают решить проблему путем диалога.

Будучи двумя крупнейшими экономиками мира, экономические и торговые проблемы между Китаем и Америкой являются сложными и не могут быть решены в одночасье, а требуют терпения, времени и настойчивости. Однако, пока стороны будут стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству, они смогут все ближе подойти к решению проблемы. Китай, как всегда, сделает все возможное, чтобы максимально содействовать продвижению диалога, в то же время Поднебесная будет продолжать идти вперед своим путем и спокойно решать все возникающие вопросы.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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