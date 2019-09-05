Главный тренер сборной Коста-Рики уволился из-за скуки

Главный тренер сборной Коста-Рики по футболу Густаво Матосас принял решение завершить работу с этой командой. Тренер не смог справиться с напавшей на него скукой.

Формулировка, с которой Матосас принял решение уволиться, удивила бы огромное количество футбольных тренеров. По словам 52-летнего специалиста он просто не может сидеть без работы и не знает, куда деваться от скуки.

"Я так и не смог привыкнуть к различиям между работой тренера в клубе и в сборной, - цитирует тренера ESPN. - Меня бесит, что вижу своих футболистов раз в два месяца и не могу тренировать их каждый день. Да, я просматриваю видео, делаю еще какую-то работу, но это скучно, я не могу так работать. Никогда больше в жизни не соглашусь работать в сборной".

Любопытно, что Матосас возглавил костариканцев менее года назад. 7 сентября команда проведет товарищеский матч против Уругвая, который станет последним для уставшего от безделья наставника.

Матосас ранее никогда не работал со сборными командами, возглавляя клубы из Южной Америки и Мексики.