Минск готов выстраивать образцовые отношения с Азиатским банком инвестиций

Найти свой ключ к "образцовым отношениям" сотрудничества с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций прогнозируют финансовые институты Беларуси. Об этом глава государства заявил 5 сентября на встрече с президентом банка Цзинь Лицюнем, передает его пресс-служба.

"Мы открываем новую страницу в наших отношениях, и эта страница чистая - с белого листа. Там нет ничего положительного, потому что это первые шаги, но, к счастью, нет и ничего плохого, - сказал Лукашенко. - Мы полны решимости выстроить отношения так, чтобы это стало образцом для других".

Источники в администрации пояснили, что Азиатский банк, который был учрежден только пять лет назад, начал операционную деятельность в январе 2016 года. Его уставной капитал составляет $100 млрд, а ключевая задача заключается в преодолении инфраструктурных ограничений экономического развития как в Азии, так и других регионов мира.

Определенные наработки у РБ уже есть и по автомобильному, железнодорожному транспорту в плане торговых сообщений, заявил президент, высказав уверенность в том, что это также должно усиливать интерес Азиатского банка к Беларуси. В качестве возможных направлений сотрудничества на ближайшую перспективу он обозначил строительство дороги Лепель - Полоцк на севере и Гомель - Брест на юге. "Вот две дороги, которые лично мечтаю построить в ближайшее время", - уточнил белорусский руководитель.

Он поддержал и намерение Азиатского банка вложиться в инфраструктуру Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Перспективным назвал президент и взаимодействие в сферах энергетики, водоотведения, реновации жилых зданий. "Проблем много, которые нужно решать если не сегодня, то завтра. Если вы нас в этом поддержите, мы будем благодарны вам и готовы в этом направлении сотрудничать", - резюмировал Лукашенко.

В свою очередь Цзинь Лицюнь с удовлетворением оценил возможность участия в развитии инфраструктуры республики. "С момента, когда членство Беларуси было утверждено в нашем банке, мы чувствовали поддержку и благодарны за нее. За два дня мы провели множество встреч с Советом Министров, представителями банков, в том числе Банка развития, и я был восхищен тем, насколько люди отдаются работе в плане развития страны", - сказал он.

Несмотря на юный возраст международной финансовой структуры, отмечают эксперты, количество государств-членов банка и тех, кто подал заявку на вступление, уже достигло ста стран. Региональные акционеры владеют 75 процентами капитала, а нерегиональные - совокупной долей в 25%. Крупнейшими акционерами банка являются Китай, Индия и Россия, которые располагают долями в 29,78%, 8,37% и 6,54% соответственно. Беларусь является нерегиональным членом банка с 17 января 2019 года.

На период с 2019 по 2021 год банк проработал программы финансирования 64 проектов на сумму $9 млрд. Для нерегиональных членов до 2021 года предусмотрена квота в размере примерно 15% общего объема финансирования проектов.