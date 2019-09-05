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05.09.2019 07:19
Рубрика: Спорт

Нападающий "Спартака" Понсе сделал хет-трик в матче за сборную

Текст: Максим Домчев

Нападающий московского "Спартака" Эсекель Понсе забил три мяча в товарищеском матче между олимпийскими сборными Аргентины и Боливии. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Олимпийская сборная Аргентины по футболу начала подготовку к отборочному турниру к Играм-2020, который состоится в начале следующего года. Десять южноамериканских сборных проведут турнир, по итогам которого определятся участники олимпийского турнира.

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Ну, а пока Аргентина встречалась с Боливией. Боливийскую команду всего четыре дня назад возглавил Сесар Фариас и его подопечные откровенно не впечатлили. Хотя в первом тайме боливийцы пропустили всего один мяч в свои ворота. Его автором стал Хулиан Альварес.

После перерыва аргентинцы буквально смели соперника. В самом начале тайма Фернандо Валенсуэла увеличил разницу в счете, а затем пришло время Эсекеля Понсе. Он отличился на 68-й, 73-й и 90-й минутах матча.

Спорт Футбол Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак"
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