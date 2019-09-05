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05.09.2019,  
13:01
Текст:  Алексей Брусилов

Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше

На выставке MSPO 2019 в польском городе Кельце впервые представили самоходные противотанковые комплексы, созданные местной промышленностью совместно с западными производителями.

Традиционно к этой оружейной ярмарке ВПК Польши готовит какие-то новинки. Раньше акцент делался на танки. Например, именно здесь был впервые продемонстрирован легкий LC-08 Anders, признанный позже неудачным и отвергнутый военными.

Позже поляки решили удивить всех футуристичным дизайном 30-тонного PL-01 с необитаемой башней, вооруженной 120-мм пушкой.

Правда, оказалось, что эта широко разрекламированная новинка была всего лишь ходовым макетом на шасси шведского легкого танка CV90/120-T, который облепили пластиковыми накладками.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Тогда в различных СМИ писали о "настоящем прорыве" в области танкостроения", о том, что поляки "подготовили ответ "Армате". Однако сейчас мало кто вспоминает об этой "боевой машине XXI века".

То же самое регулярно происходит и с различными версиями основных боевых танков PT-91 и T-72. Представители военной промышленности уже второе десятилетие мечтают повторить успех Малайзии, которая, к удивлению многих, закупила 48 PT-91M. Но ни умеренно доработанный РТ-72U, в котором учтен опыт Афганистана, ни глубоко модернизированный P-16 так и не нашли покупателей.

Похоже, сейчас уже никто всерьез не воспринимает польское танкостроение, деятельность которого сводится в основном к изготовлению красивых макетов к выставкам.

Поэтому трудно спрогнозировать, какое будущее ждет представленные впервые самоходных ПТРК.

Один из трех образцов изготовлен на базе боевой машины пехоты BWP-1, являющейся лицензионной версией советской БМП-1.

Ее лишили башни с 73-мм пушкой "Гром", вместо нее смонтировали пусковые установки для 12 ракет Brimstone европейского объединения MBDA.

Фото: Алексей Моисеев
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Эти УР обладают большой дальностью полета (около 12000 метров), мощной тандемной боевой частью. На них установлена система наведения, обеспечивающая применение по принципу "выстрелил-забыл-поразил".

Также имеется дистанционно управляемый боевой модуль с 12,7-мм пулеметом "Утес".

Два других образца - те же самые ракетные комплексы, установленные на создаваемой с 2014 года польской БМП Borsuk (ее также впервые показали на выставке MSPO) и на южнокорейском шасси САУ K9 Thunder.

Несмотря на то, что в создании этих машин участвуют серьезные европейские компании, существует большая вероятность, что эти истребители танков останутся всего лишь выставочными экспонатами.

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