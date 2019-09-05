Памфилова не поддержала возвращение графы "против всех"

Конкуренция на российских выборах довольно высокая, поэтому графа "против всех" не нужна, считает председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

В интервью газете "Коммерсант" она прокомментировала соответствующее предложение факультета политологии МГУ к проекту избирательного кодекса.

"В 1990-е годы я была одним из инициаторов введения этой графы, но сейчас другие времена - надо обсуждать с экспертами", - сказала Элла Памфилова. Она считает, что "когда есть высокий уровень конкуренции и в избирательной кампании представлены интересы всех групп населения, тогда эта графа не нужна".

"И другое дело, если избиратели не видят своего кандидата в бюллетене, но они активны и хотят выразить свою гражданскую позицию по этому поводу, тогда графа "против всех" очень актуальна", - добавила глава ЦИК.

В качестве примера она привела выборы в столичный парламент. "Если отбросить весь информационный шум, на выборах в Мосгордуму довольно высокая конкуренция, - считает Элла Памфилова. - Практически пять человек на одно место. Представлено огромное количество партий, присутствует радикальная оппозиция в разных округах". "Выбор есть. Главное - им разумно распорядиться", - сказала она.

Накануне на заседании Центризбиркома Элла Памфилова представила доклад о готовности регионов к Единому дню голосования. Из него следует, что конкуренция на губернаторских выборах, которые пройдут в 16 регионах, составила в среднем 5 человек на место, на выборах депутатов 13-ти региональных парламентов - 8 кандидатов на один мандат, на дополнительных выборах депутатов Госдумы в четырех округах - по 9 претендентов на место в нижней палате. В ЦИК также отметили беспрецедентно высокий процент регистрации кандидатов - в бюллетени попали 89% выдвиженцев на выборах всех уровней.