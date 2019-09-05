Погиб автор хитов Майкла Джексона, 50 Cent и Леди Гаги ЛаШон Дэниелс

Американский автор песен ЛаШон Дэниелс погиб в автокатастрофе 3 сентября.

Об этом его супруга, актриса Эйприл Дэниелс, сообщила в Instagram. Без уточнений деталей инцидента.

Известно лишь, что автокатастрофа произошла в Южной Каролине.

ЛаШон Дэниелс родился в 1977 году в Ньюарке. Лауреат премии "Грэмми". Его песни исполняли Леди Гага, Уитни Хьюстон, Дженнифер Лопез, Бейонсе, Destiny's Child, Spice Girls и Мел Би, Джанет и Майкл Джексоны, 50 Cent.

Композиции музыканта звучат в десятках фильмов, сериалов и жанровых телешоу - "Хор", "Мальчикам это нравится", "Доктор Дулиттл 2", "Девушка без комплексов".