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Погиб автор хитов Майкла Джексона, 50 Cent и Леди Гаги ЛаШон Дэниелс

Новости
    05.09.2019, 11:53
Текст:   Олег Усков

Американский автор песен ЛаШон Дэниелс погиб в автокатастрофе 3 сентября.

Об этом его супруга, актриса Эйприл Дэниелс, сообщила в Instagram. Без уточнений деталей инцидента.

Известно лишь, что автокатастрофа произошла в Южной Каролине.

ЛаШон Дэниелс родился в 1977 году в Ньюарке. Лауреат премии "Грэмми". Его песни исполняли Леди Гага, Уитни Хьюстон, Дженнифер Лопез, Бейонсе, Destiny's Child, Spice Girls и Мел Би, Джанет и Майкл Джексоны, 50 Cent.

Композиции музыканта звучат в десятках фильмов, сериалов и жанровых телешоу - "Хор", "Мальчикам это нравится", "Доктор Дулиттл 2", "Девушка без комплексов".

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