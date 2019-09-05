Премьер-министр Канады назначил нового посла в Китае

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о назначении Доминика Бартона на пост посла в Китае. В конце января, на фоне кризисных отношений двух стран, в отставку был отправлен Джон Маккалум, ранее занимавший этот пост.

На сайте премьер-министра сообщается, что Доминик Бартон будет снабжать свое правительство стратегическими рекомендациями и представлять Канаду в этой стране, пишет РИА Новости.

Глава канадского МИД Христя Фриланд отметила, что Бартон "исключительно хорошо подходит для того, чтобы продвигать канадские национальные интересы в этот важнейший период".

До нового назначения Бартон возглавлял консультативный совет по экономическому росту Канады. С 2009 по 2018 год занимал должность глобального управляющего партнера в консалтинговой компании McKinsey и являлся главой ее представительства в Южной Корее и председателем в Азии, в Шанхае.