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5 сентября 2019 г. 22:05
Общество
Текст: Артем Локалов

Вернулся на улицу Победы

В центре города Карабаново перезахоронили останки бойца Красной армии
Он погиб в 1941-м под Ленинградом. Его могила теперь в центре города, который находится в Александровском районе Владимирской области.
Памятник на могиле красноармейца Дмитрия Елисеева в центре Карабанова. Фото: vk.com/alexandrov33region
Памятник на могиле красноармейца Дмитрия Елисеева в центре Карабанова. Фото: vk.com/alexandrov33region

Это 24-летний Николай Елисеев, который сражался на Невском пятачке в 1941-м. Так называли плацдарм на левом берегу Невы, где погибли десятки тысяч советских солдат, пытавшихся прорвать блокаду Ленинграда.   

Поисковики каждый год находят там наших воинов. Николая обнаружили в райне поселка Невская Дубровка завернутым в плащ-палатку на территории частного участка, написал Дмитрий Артюх на владимирском сайте "Зебра ТВ". Имя бойца установили по медальону, на котором были написаны имя, фамилия и адрес - город Карабаново Ивановской области, 11-я казарма, комната 27.
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Сейчас Карабаново во Владимирской области и Елисеевых тут немало. Но никого из родственников Николая найти не удалось. Их поиском занимался, в том числе, Владимир Ловчев - местный предприниматель, который много лет помогает участникам Великой Отечественной.

- В той казарме жило много Елисеевых - так бабулечки говорили. Но никому из нынешних Елисеевых Николай Петрович родственником не приходится, - сказал Владимир Ловчев корреспонденту "Родины".

В 1941-м в казарме по указанному адресу точно проживал отец сержанта 10-й стрелковой дивизии Елисеева - Петр Дмитриевич. Какова его судьба, установить не удалось.

Если родственники солдата не обнаружены, захоронение производится либо там, где он найден, либо передается администрации населенного пункта, в котором числился на момент призыва, говорит Ловчев.

Фото: из семейного архива
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Он обратился к главе администрации города Карабаново Василию Новикову с предложением захоронить останки воина на Аллее Славы города. В администрации прошло совещание, на котором были и представители общественности. Некоторые высказались против захоронения в центре. Они мотивировали это тем, что там часто проходят праздничные мероприятия, концерты - и вряд ли захоронение там уместно.

В соцсетях Карабанова и сейчас обсуждают правильность решения устроить могилу Николая Елисеева на улице Победы, а не на кладбище.

- Обсуждение, где захоронить останки воина, проходило уже без меня - уехал по работе. Всегда будут люди, которые считают, что не должно быть захоронений в городе. Но решение принято. Мы обратились в Кольчугино, где нам предоставили валун весом более девяти тонн, в граверной мастерской заказали табличку - и был изготовлен памятник, - рассказал Ловчев.

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А 2 сентября состоялся траурный митинг и церемония захоронения, на которую собралось около 600 человек.

В Карабаново из Санкт-Петербурга приехали и поисковики, которые летом нашли останки Николая Елисеева. В том числе, командир отряда "Невский пятачок" Сергей Мельниченко.

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