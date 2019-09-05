В Москву возвращаются автомобильные пробки

С началом осени на столичные дороги из отпусков возвращаются автомобилисты. Заметно плотнее стало сразу на нескольких магистралях, сообщают в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Например, на Дмитровском шоссе интенсивность движения выросла на 6%. Автомобилей, въезжающих в город, стало больше и на Новорязанском шоссе. В утренние "часы пик" магистраль уплотнилась на 8%, а это несколько тысяч машин в сутки.

Количество автомобилей в Москве резко поползло вверх в конце августа. Больше всего трафик вырос на Симферопольском шоссе, отмечают аналитики ЦОДД.