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05.09.2019 19:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москву возвращаются автомобильные пробки

Текст: Сергей Жуков

С началом осени на столичные дороги из отпусков возвращаются автомобилисты. Заметно плотнее стало сразу на нескольких магистралях, сообщают в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Фото: Светлана Батова
Общественный транспорт Москвы становится безопаснее

Например, на Дмитровском шоссе интенсивность движения выросла на 6%. Автомобилей, въезжающих в город, стало больше и на Новорязанском шоссе. В утренние "часы пик" магистраль уплотнилась на 8%, а это несколько тысяч машин в сутки.

Количество автомобилей в Москве резко поползло вверх в конце августа. Больше всего трафик вырос на Симферопольском шоссе, отмечают аналитики ЦОДД.

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