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05.09.2019,  
17:46
Текст:  Алексей Моисеев

Прямой наводкой: САУ "Гиацинт" уничтожили технику условного противника

Экипажи самоходных пушек 2С5 на полигоне Трехречье в Амурской области отработали задачи по уничтожению вражеских танковых бронегрупп.
Фото: Алексей Моисеев Фото: Алексей Моисеев
Фото: Алексей Моисеев

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, на практике в первый раз были применены групповые удары прямой наводкой.

Огонь велся с хорошо замаскированных позиций по целям, находящимся на расстоянии около 2000 метров. Для того чтобы уничтожить танки "условного противника", достаточно было одного залпа мощных орудий.

Также самоходчики попрактиковались в ведении "снайперского" одиночного огня по важным в тактическом смысле целям. При этом боевые машины осуществляли быструю смену позиций.

Фото: Cavernia/ Wikimedia.org
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152-мм самоходки 2С5 "Гиацинт", которые еще в Афганистане за их мощь уважительно называли "геноцидом", относятся к знаменитой "цветочной серии" отечественных САУ. В нее также входят: 2С1 "Гвоздика", 2С3 "Акация", 2С4 "Тюльпан", 2С7 "Пион".

Походная масса в походном положении - 28 тонн. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными боеприпасами превышает 28 000 метров. Активно-реактивные снаряды увеличивают дистанцию поражения до 33 100 метров.

Мощность двигателя - 520 л.с. Максимальная скорость по шоссе - более 62 км/ч. Запас хода - 500 км. Экипаж - 5 человек.

В минувшем году на этом же полигоне в ведении огня по танкам упражнялись и самые мощные в мире 203-мм орудия 2С7 "Пион", которые применяли снаряды весом более сотни килограммов.

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