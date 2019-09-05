Названа причина аварии вертолета Ми-8 в Саратовской области

Причиной аварии военного вертолета Ми-8, по предварительной версии, стало разрушение одной из стоек шасси, сообщило Минобороны РФ со ссылкой на ТАСС.

Напомним, вертолет совершил жесткую посадку сегодня в районе поселка Соколовый в Саратовской области.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, при столкновении с землей вертолет загорелся. На тушение огня выезжало три машины.

По данным Минобороны РФ, экипаж Ми-8 смог безопасно покинуть машину, пострадавших нет.

Пассажиров на борту военного вертолета не было.