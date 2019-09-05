Археологи раскопали череп пещерного льва на окраине Красноярска

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Археологи раскопали череп пещерного льва на первобытной стоянке, исследование которой ведется на окраине Красноярска.

Поднятый материал говорит, что на месте, где сейчас идет жилищное строительство, некогда была своеобразная древняя разделочная база.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов "Красноярской госархеологии", возраст объекта - 20-30 тысяч лет. Здесь найдены многочисленные кости: лошадей, оленей, бизонов - а также орудия труда.

Видимо, пещерный лев был добыт в ходе одной из охотничьих вылазок. Его череп сейчас восстанавливают в лаборатории.