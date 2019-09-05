В Новосибирске завели дело на росгвардейца, избившего прохожего

Результатом доследственной проверки сообщений о сотруднике Росгвардии, ударившем прохожего по лицу, стало уголовное дело. Как рассказали в Следственном управлении СКР по Новосибирской области, дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий.

Инцидент произошел вечером 30 августа в Октябрьском районе Новосибирска. По версии следствия, сотрудник Росгвардии, находясь при исполнении служебных обязанностей, остановил прохожего, который, по всей видимости показался человеку в форме подозрительным. Как бы то ни было, росгвардеец не объяснил, по какой причине остановил мужчину и даже не удосужился представиться.

Так как гражданин счел требования и поведение сотрудника правоохранительных органов незаконными, он спокойно продолжил свой путь. Никаких правонарушений в этот момент он не совершал. Однако, сотрудник войск национальной гвардии, нанес мужчине удар в лицо, схватил за шею и повалил на землю.

Теперь следователи выясняют все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела.

Как подчеркнули в новосибирском управлении Росгвардии, в случае установления вины сотрудника, он будет уволен со службы по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность согласно действующему законодательству.